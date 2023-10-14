«Ювентус» может подписать итальянского вингера из МЛС

Атакующий полузащитник Федерико Бернардески, выступающий в МЛС за «Торонто», может вернуться в туринский «Ювентус». Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, «старая синьора» предпримет попытку подписать Федерико в том случае, если сорвется сделка по переходу вингера «Сассуоло» Доменико Берарди. Сам Бернардески готов вернуться в «Ювентус», чтобы претендовать на попадание в состав сборной Италии на чемпионат Европы – 2024.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 32 поединках за «Торонто». Итальянец записал себе в актив пять забитых мячей и две голевые передачи.