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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может подписать итальянского вингера из МЛС

14 Октября 2023 • 07:27 Комментировать

Атакующий полузащитник Федерико Бернардески, выступающий в МЛС за «Торонто», может вернуться в туринский «Ювентус». Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, «старая синьора» предпримет попытку подписать Федерико в том случае, если сорвется сделка по переходу вингера «Сассуоло» Доменико Берарди. Сам Бернардески готов вернуться в «Ювентус», чтобы претендовать на попадание в состав сборной Италии на чемпионат Европы – 2024.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 32 поединках за «Торонто». Итальянец записал себе в актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торонто Федерико Бернардески
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