​Гальярдо - новый претендент на работу в «Наполи»

Дни Руди Гарсии у руля «Наполи», похоже, сочтены, поражение от «Фиорентины» убедило владельца клуба Аурелио де Лаурентиса в том, что с французским специалистом каши, увы, не сваришь. И он активно приступил к поискам нового тренера для чемпионов Италии.

Одним из тех, к кому обратился эксцентричный де Лаурентис, является Марсело Гальярдо - об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Гальярдо, очень успешно поработавший с «Ривер Плейт», готов попробовать себя в европейском футболе.

К нему уже обращались другие клубы, в частности, из Испании, но Гальярдо отказал и «Вильярреалу», и «Севилье», и французскому «Лиону». Но «Наполи» - это особый случай. Тем более для аргентинца, росшего на подвигах Диего Марадоны.