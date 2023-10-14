​Пулишич: «Пиоли знает и пряник, и кнут»

Новичок итальянского «Милана», американский футболист с хорватскими корнями, Кристиан Пулишич, наслаждается работой со Стефано Пиоли - наставником «Милана». По его словам, Пиоли прекрасно владеет методом кнута и пряника - он требователен к игрокам, но, в то же время, всегда готов первым обнять их.

- Играть под началом Пиоли просто прекрасно. Он - фантастический тренер. Подгоняет, провоцирует, но, в то же время, первым обнимет тебя. Я чувствую, что он верит в меня, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом».