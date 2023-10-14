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Чемпионат Италии. Серия А

​Пулишич: «Пиоли знает и пряник, и кнут»

14 Октября 2023 • 03:45 Комментировать

Новичок итальянского «Милана», американский футболист с хорватскими корнями, Кристиан Пулишич, наслаждается работой со Стефано Пиоли - наставником «Милана». По его словам, Пиоли прекрасно владеет методом кнута и пряника - он требователен к игрокам, но, в то же время, всегда готов первым обнять их.

- Играть под началом Пиоли просто прекрасно. Он - фантастический тренер. Подгоняет, провоцирует, но, в то же время, первым обнимет тебя. Я чувствую, что он верит в меня, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом».  


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Кристиан Пулишич
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