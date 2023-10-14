​Пулишич: «В Италии невероятные тифози»

Американский полузащитник с хорватской родословной Кристиан Пулишич перебрался в Италию и ему очень нравится в этой стране. Он удачно вписался в тактический рисунок «Милана» - ассистирует партнерам и порой сам забивает, как это было в предыдущем матче с «Дженоа». Также ему полюбились итальянские тифози.

- Тут мне очень нравится. Болельщики просто невероятны. В Италии все крайне увлечены футболом. Мне приятно находиться тут, я с удовольствием узнаю новую культуру, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Ювентусом».