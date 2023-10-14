​Пулишич: «Я не сыграл рукой»

«Милан» с трудом одолел «Дженоа» в восьмом туре итальянского чемпионата, а решающий гол забил Кристиан Пулишич на исходе игрового времени. Правда, его гол вызвал много дебатов - в повторе было достаточно четкое ощущение того, что Кристиан сыграл рукой, принимая мяч. Сам он, однако, считает иначе.

- Мяч попал мне в грудь и в подмышку, что я не считаю за игру рукой. Я контролировал ситуацию. И потому считаю решение зафиксировать взятие ворот верным, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом».