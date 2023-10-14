Пулишич: «Я хотел встать в ворота в матче с «Дженоа»

В драматичном матче с «Дженоа» в рамках восьмого тура Серии А «Милан» остался вдесятером после удаления голкипера Майка Меньяна, и в ворота пришлось встать одному из полевых игроков. Это сделал Оливье Жиру, но вместо него в воротах мог оказаться Кристиан Пулишич.

- Когда встал вопрос, кому занять место в воротах, я сказал, что сделаю это. Но потом вызвался и Оливье, а я подумал, что и с точки зрения тренера это, наверное, лучше. Надежнее. Он чуть выше меня, хорошо прыгает. И он справился, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Милан» сыграет с «Ювентусом».