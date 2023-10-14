​Осимхен травмировался в расположении сборной Нигерии

Неприятная новость для поклонников «Наполи» - ведущий нападающий клуба Виктор Осимхен получил травму в товарищеском матче между сборными Саудовской Аравии и Нигерии. На исходе часа игрового времени Осимхен вошел «в клинч» с соперником, после чего был вынужден попросить замену. При этом было видно, что Виктор испытывает сильную боль.

Впрочем, как уверяет TuttoNapoli.net, причин для серьезного беспокойства нет. Игра в итоге закончилась вничью - 2:2. В следующем, девятом туре итальянского чемпионата «Наполи» сыграет с «Вероной», это случится двадцать первого октября.