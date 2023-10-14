​Шевченко: «Главный гол в карьере я забил с пенальти»

Бывший украинский футболист и наставник сборной по футболу, Андрей Шевченко, наибольшую часть своей взрослой карьеры провел в составе «Милана» - целых семь лет. Свой главный гол в карьере он также забил за «Милан» - так уверяет сам Шевченко. Он пояснил, о каком голе идет речь - это было в финале Лиги чемпионов в 2003 году в послематчевой серии пенальти.

- Я знал, что мой удар будет решающим. И пусть тот гол в ворота Буффона не входит ни в какую статистику, именно он был главным в моей карьере, ведь мы выиграли Лигу чемпионов и я реализовал свою мечту, - цитирует слова Шевченко итальянское новостное агентство ITASportPress.