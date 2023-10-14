Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Роналдиньо: «Анчелотти - один из лучших тренеров в истории футбола»

14 Октября 2023 • 02:10 Комментировать

Бразильский нападающий Роналдиньо успел в своей карьере поиграть в Италии, и это было в составе «Милана» с 2008 по 2011 год. В первый год своих выступлений в составе «россонери» Роналдиньо работал под началом Карло Анчелотти, который покинул клуб в 2009 году - и до сих пор помнит эти времена и хорошо отзывается о нынешнем наставнике мадридского «Реала»:

- Анчелотти - отменный тренер, я считаю его одним из лучших тренеров в истории футбола. Мне было очень приятно поработать с ним, - цитирует слова Роналдиньо pianetamilan.it.

Свою игровую карьеру Роналдиньо закончил в 2015 году, но и сейчас выходит на поле в любительских матчах.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Роналдиньо Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
03:13 · Италия. Серия А
​Пулишич: «Я не сыграл рукой»
03:02 · Италия. Серия А
Пулишич: «Я хотел встать в ворота в матче с «Дженоа»
02:58 · Италия. Серия А
​Осимхен травмировался в расположении сборной Нигерии
02:49 · Италия. Серия А
«Милан» намерен исключить пункт отступных из контракта Меньяна
02:37 · Германия. Бундеслига
Зоммер: «Честно говоря, я не думал, что проведу в «Баварии» всего полгода»
02:15 · Италия. Серия А
​Шевченко: «Главный гол в карьере я забил с пенальти»
02:12 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Все схемы могут работать, но тренер должен идеально знать своих игроков»
02:10 · Италия. Серия А
​Роналдиньо: «Анчелотти - один из лучших тренеров в истории футбола»
01:57 · Италия. Серия А
Баджо назвал свой лучший гол в карьере видео
01:51 · Италия. Серия А
Шевченко: «Я всегда мечтал о «Золотом мяче»
01:39 · Нидерланды. Эредивизие
Роберто Баджо: «Гол ван Бастена в ворота сборной СССР - это непревзойдённый шедевр» видео
01:38 · Италия. Серия А
Конте: «Ненавижу, когда говорят, что задача тренера – не мешать команде»
01:33 · Италия. Серия А
​Роналдиньо: «Провёл в «Милане» два с половиной незабываемых года»
01:22 · Италия. Серия А
​Роберто Баджо: «Стараюсь жить просто»
01:08 · Англия. Премьер-лига
Моуринью одобряет идею подписания Дайера слухи
Все новости
Рекомендуем