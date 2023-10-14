​Роналдиньо: «Анчелотти - один из лучших тренеров в истории футбола»

Бразильский нападающий Роналдиньо успел в своей карьере поиграть в Италии, и это было в составе «Милана» с 2008 по 2011 год. В первый год своих выступлений в составе «россонери» Роналдиньо работал под началом Карло Анчелотти, который покинул клуб в 2009 году - и до сих пор помнит эти времена и хорошо отзывается о нынешнем наставнике мадридского «Реала»:

- Анчелотти - отменный тренер, я считаю его одним из лучших тренеров в истории футбола. Мне было очень приятно поработать с ним, - цитирует слова Роналдиньо pianetamilan.it.

Свою игровую карьеру Роналдиньо закончил в 2015 году, но и сейчас выходит на поле в любительских матчах.