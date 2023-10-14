Бывший итальянский нападающий Роберто Баджо, обладатель «Золотого мяча» в 1993 году, поведал, какой гол считает лучшим в своей карьере. Баджо забил много феноменальных голов, особенно в начале своей карьеры, но лучшим считает свой гол в ворота бывшей команды - «Ювентуса», забитый уже на закате блестящей карьеры, в составе «Брешии». Это было в 2001 году, причем ассистировал ему в тот момент не кто иной, как Андреа Пирло.

- Если обсуждать мой лучший гол в карьере, то это гол в ворота «Ювентуса», когда я был в «Брешии». И мои друзья тоже так говорят. Но я считаю, что важных голов было очень много, - цитирует слова Баджо pianetamilan.it.