Шевченко: «Я всегда мечтал о «Золотом мяче»

Бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко сейчас пробует себя в политике, но вспоминает и более славные времена - например, свой «Золотой мяч» в 2004 году. По словам Шевченко, он мечтал об этой награде с самого начала своей карьеры.

- Я вырос на таких идолах, как Олег Блохин и Игорь Беланов, которые выигрывали эту награду. И для меня с детства она была важна, я тоже мечтал стать таким, как они, и выиграть эту награду. День, когда мне вручили «Золотой мяч» - один из лучших дней в моей жизни, - цитирует слова Шевченко итальянское новостное агентство ITASportPress.