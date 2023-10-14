Конте: «Ненавижу, когда говорят, что задача тренера – не мешать команде»

Антонио Конте высказался о важности роли тренера в современном футболе.

Итальянский специалист остаётся безработным с марта текущего года – тогда он покинул лондонский «Тоттенхэм». Недавно Конте дал понять, что наслаждается отдыхом и не торопится возвращаться к делу, несмотря на интерес со стороны «Наполи».

«На сегодняшний день влияние тренера на команду более значимо, чем раньше. Я ненавижу, когда говорят, что работа тренера заключается в умении не мешать игрокам. Если таков ход ваших мыслей, то не зарабатывайте этим на жизнь», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport 54-летний наставник.