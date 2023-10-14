​Роналдиньо: «Провёл в «Милане» два с половиной незабываемых года»

Бразилец Роналдиньо больше всего запомнился своими фееричными выступлениями за каталонскую «Барселону», но после нее он успел поиграть и в Италии - в составе «Милана». Это было в период с 2008 по 2011 год. Теперь он тепло вспоминает те времена, несмотря на то, что команда в тот момент уже пошла на спад после того, как в 2007 году в последний на данный момент раз выиграла Лигу чемпионов.

- Два с половиной незабываемых гола - любовь тифози, гол в дерби. Сейчас «Милан» возвращается на свой обычный уровень, и меня это очень радует, - цитирует слова бразильского кудесника pianetamilan.it.