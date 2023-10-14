​Роберто Баджо: «Стараюсь жить просто»

Знаменитый бывший нападающий Роберто Баджо всегда слыл чуть экстравагантным человеком - играл с «музыкальной» прической в виде «хвостика», принял буддизм. Как поведал Баджо, религия помогла ему проще относиться к своим частым травмам, да и в целом, научила его жить скромно. И по таким заветам Роберто живет и сегодня.

- Я очень много ездил во время своей карьеры, и понял, что спокойная и простая жизнь устраивает меня больше. Не надо ни за чем гнаться - только так можно быть удовлетворенным каждым прожитым днем, - цитирует слова Баджо итальянское новостное агентство ITASportPress.