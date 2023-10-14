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Чемпионат Италии. Серия А

​Баджо ответил, кто из нынешних игроков Серии А впечатляет его больше всего

14 Октября 2023 • 01:06 Комментировать

Обладатель «Золотого мяча» в 1993 году, несравненный Роберто Баджо рассказал о том, кто из нынешних игрок итальянского чемпионата Серии А производит на него наибольшее впечатление. По словам Баджо, это аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, выступающий за «Интер» и в прошлом году ставший чемпионом мира в составе аргентинской сборной.

- Из игроков меня поразил Лаутаро Мартинес, он невероятен, - цитирует слова итальянское новостное агентство ITASportPress.

Лаутаро Мартинес выступает за миланский «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне он лидирует в гонке бомбардиров Серии А, забив уже десять голов.  


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Роберто Баджо Лаутаро Мартинес
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