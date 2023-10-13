Конте: «Однажды я хотел бы возглавить команду, которая выигрывала до меня»

Наставник Антонио Конте рассказал, в какой команде хотел бы поработать в будущем.

54-летний специалист считался основным кандидатом на роль сменщика Руди Гарсии в «Наполи», однако переговоры действующих победителей Серии А с итальянцем, как стало известно на днях, не завершились успехом.

Тем не менее, как признался сам Конте, ему бы подошёл клуб, недавно переживший успехи: «Однажды я хотел бы тренировать команду, побеждавшую незадолго до моего прихода. Перед моим назначением «Челси» занимал седьмую позицию в АПЛ, «Ювентус» также был седьмым, прежде чем я пришёл», – цитирует журналист Джанлука ди Марцио экс-рулевого «Тоттенхэма».