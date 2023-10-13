Смородская рекомендовала Алексею Миранчуку переехать в Испанию

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о европейских перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Возраст позволяет Алексею сделать еще один шаг в европейском футболе. Надо только решить вопрос с «Аталантой», потому что там ему играть не дадут. Может, Леше надо постараться перейти в испанский чемпионат, где он всегда хотел играть», — заявила Смородская в интервью «РБ Спорт». Ольга отметила, что не хочет видеть возвращения Миранчука в Россию, поскольку, по её мнению, плеймейкер не сказал последнего слова в Европе.

Напомним, что Алексей Миранчук переехал в Италию в 2020 году. С тех пор 27-летний полузащитник представлял «Аталанту» и «Торино».