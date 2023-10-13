​«Реал» готов заплатить 20 млн евро за защитника «Милана»

«Реал» строит планы по усилению оборонительной линии. На радаре «сливочных» находится защитник Малик Тиав из «Милана». Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, мадридцы готовы заплатить за 22-летнего немца 20 миллионов евро.

Малик Тиав перебрался в «Милан» из «Шальке» в конце лета 2022 года. С тех пор защитник провёл за «россонери» 33 официальных матча. Результативными действиями Тиав не отмечался.

Ранее сообщалось, что «Реал» проявляет интерес к Антониу Силве из «Бенфики».

После девяти туров чемпионата Испании «Реал» занимает первое место в турнирной таблице. Мадридская команда набрала 24 очка.