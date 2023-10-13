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Чемпионат Италии. Серия А

Кафанов: «В сборной России Проведель был бы одним из кандидатов на пост первого номера»

13 Октября 2023 • 15:02 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
16.10 19:00

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о перспективах голкипера «Лацио» Ивана Проведеля в национальной команде, если бы футболист имел российский паспорт.

Ранее сообщалось, что 29-летний итальянец, имеющий русские корни, не станет получать российское гражданство ради выступлений за сборную нашей страны.

«Он был бы одним из кандидатов на пост первого номера. Ваня играет в Серии А, где сильные команды», — цитирует Кафанова Sport24.

В текущем сезоне Проведель провёл за «Лацио» 10 матчей, в которых пропустил 14 мячей, в одной встрече сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и даже отметился забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сборная России Виталий Кафанов Иван Проведель
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