Кафанов: «В сборной России Проведель был бы одним из кандидатов на пост первого номера»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о перспективах голкипера «Лацио» Ивана Проведеля в национальной команде, если бы футболист имел российский паспорт.

Ранее сообщалось, что 29-летний итальянец, имеющий русские корни, не станет получать российское гражданство ради выступлений за сборную нашей страны.

«Он был бы одним из кандидатов на пост первого номера. Ваня играет в Серии А, где сильные команды», — цитирует Кафанова Sport24.

В текущем сезоне Проведель провёл за «Лацио» 10 матчей, в которых пропустил 14 мячей, в одной встрече сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и даже отметился забитым голом.