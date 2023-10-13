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Роберто Баджо: «Буддизм помогал мне преодолевать боль от травм»

13 Октября 2023 • 13:59 Комментировать

Знаменитый Роберто Баджо известен тем, что принял буддизм - еще одна яркая черта к его достаточно экстравагантному образу. По словам Баджо, смена религии позволила ему стоически относиться к травмам, мешавшим ему на протяжении всей его выдающейся карьеры.

- Буддизм помог мне стоически перенести все эти физические проблемы, справляться с болью, - цитирует слова Роберто Баджо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Знаменитый футболист закончил игровую карьеру в 2004 году, он становился обладателем «Золотого мяча» в 1993 году, в бытность игроком туринского «Ювентуса».

 


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Роберто Баджо
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