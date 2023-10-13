Маротта: «Сделаем всё возможное для подписания нового контракта с Лаутаро Мартинесом»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался насчёт ситуации с контрактом нападающего Лаутаро Мартинеса, у которого заканчивается соглашение летом 2026 года.

«Новый контракт Лаутаро? С нашей стороны наблюдается большое желание инвестировать в него, потому что Мартинес является олицетворением настоящего и будущего «Интера». Мы постараемся сделать всё возможное для достижения компромисса, сохранив при этом уважение к другим футболистам команды», – заявил Маротта в интервью журналисту Даниэле Мари.

В этом сезоне Лаутаро забил уже 10 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Италии.