«Реал» нацелился на игрока «Милана»

Защитник Малик Тиава, выступающий за итальянский «Милан», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Согласно сведениям Tribal Football, заинтересованность в трансфере 22-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал», подыскивающий замену Эдеру Милитао.

Тиава играет за «россонери» с августа прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Малик поучаствовал в семи поединках за миланский коллектив. Защитник получил три желтые карточки.