​Альбертини вспомнил свою первую встречу с Месси

Бывшая звезда «Милана» Деметрио Альбертини вспомнил свою первую встречу с Лионелем Месси, который к тому моменту уже являлся игроком «Барселоны», но практически не был известен широкой публике.

- Прекрасно помню свою первую встречу с Месси. Мы прогревались перед матчем, когда президент «Барселоны» Жоан Лапорта представил его мне, спросив, если я слышал о нем. Я честно ответил, что не слышал о нем. А Месси сказал мне «я знаю тебя, ты великий Альбертини». Честно говоря, теперь мне стыдно, что я сразу не разобрался, какой он талант, - цитирует слова Деметрио Альбертини pianetamilan.it.