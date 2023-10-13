​Роберто Баджо: «Я бы не пробил снова тот пенальти»

Роберто Баджо забил немало славных голов за свою карьеру, выиграл «Золотой мяч» в 1993 году, но помнят его в основном за промах с пенальти в финале чемпионата мира - Баджо поставил точку в проигранной итальянцами серии пенальти, бразильцы стали чемпионами мира в 1994 году.

Баджо признался, что тот пенальти не стал бы снова пробивать. «Что бы вы не стали делать снова в своей жизни», спросили Роберто журналисты. «Не стал бы снова пробивать пенальти», ответил Баджо, подразумевая именно тот пенальти в финале чемпионата мира 1994 года.

Напомним, что великий итальянский футболист завершил свою карьеру в 2004 году.