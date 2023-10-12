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Чемпионат Италии. Серия А

Кевин-Принс Боатенг назвал своего героя

12 Октября 2023 • 22:18 Комментировать

Бывший футболист итальянского «Милана» Кевин-Принс Боатенг назвал имя лучшего футболиста, с которым ему довелось поиграть. По словам Боатенга, это бразилец Роналдиньо, выступавший в «Милане» после своей эпопеи с «Барселоной».

- Он точно был моим героем. Но с ним было сложно праздновать - безумные  вечеринки. Он мог позвонить в четыре утра и позвать к себе, пьянствовать. Из-за его звонков мне потом приходилось объясняться с супругой, - цитирует слова Боатенга pianetamilan.it.

Роналдиньо выступал в составе «Милана» с 2008 по 2011 год. Свою карьеру он закончил в 2015 году в «Флуминенсе». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Роналдиньо Кевин-Принс Боатенг
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