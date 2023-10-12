Кевин-Принс Боатенг назвал своего героя

Бывший футболист итальянского «Милана» Кевин-Принс Боатенг назвал имя лучшего футболиста, с которым ему довелось поиграть. По словам Боатенга, это бразилец Роналдиньо, выступавший в «Милане» после своей эпопеи с «Барселоной».

- Он точно был моим героем. Но с ним было сложно праздновать - безумные вечеринки. Он мог позвонить в четыре утра и позвать к себе, пьянствовать. Из-за его звонков мне потом приходилось объясняться с супругой, - цитирует слова Боатенга pianetamilan.it.

Роналдиньо выступал в составе «Милана» с 2008 по 2011 год. Свою карьеру он закончил в 2015 году в «Флуминенсе».