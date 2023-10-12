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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен возглавил список самых дорогих игроков Серии А

12 Октября 2023 • 19:36 Комментировать
Верона
...
Наполи
21.10 16:00

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен возглавил рейтинг самых дорогостоящих игроков итальянской Серии А. Как сообщает Transfermarkt, стоимость нигерийца сейчас составляет 120 млн евро.

На втором месте разместился форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Он оценивается порталом в 100 млн евро. Третье место рейтинга – у игрока атаки «Милана» Рафаэла Леау, 90 млн его стоимость.

Четвёртое место – у грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, он оценивается в 85 млн евро. Замыкает пятёрку полузащитник «нерадзурри» Николо Барелла – 75 млн. На шестом месте разместился сербский форвард «Ювентуса» Душан Влахович с его стоимостью в 70 млн.

Ранее был назван самый подорожавший игрок Серии А с момента последнего обновления стоимостей.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Душан Влахович Лаутаро Мартинес Николо Барелла Хвича Кварацхелия Рафаэл Леау Виктор Осимхен
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