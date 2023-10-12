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Чемпионат Италии. Серия А

​Маккенни назвал свою лучшую позицию

12 Октября 2023 • 17:18 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни ответил на вопрос о своей игровой позиции. Стоит сказать, что в этом сезоне американец играл как в центре, так и на фланге.

«Я считаю себя «восьмёркой». Мне нравится находиться в центре событий как при обороне, так и при атаке. Честно говоря, для меня лучше всего – иметь свободу на тактическом уровне. Думаю, я хорошо чувствую позицию и знаю, как оказаться в нужном месте», - слова Маккенни приводит портал Goal.

В сезоне 2023/2024 25-летний Уэстон Маккенни провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас на партнёра. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни
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