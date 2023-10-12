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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, у кого в Серии А самый дорогой состав

12 Октября 2023 • 17:16 Комментировать
Верона
...
Наполи
21.10 16:00

Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг составов в итальянской Серии А после очередного обновления стоимостей игроков. Первое место в нём занял действующий чемпион Италии – «Наполи».

Так, состав «адзурри» портал оценил совокупно в 588 млн евро. На втором месте – игроки миланского «Интера», стоящие чуть дешевле – 563 млн. Третье место – у «Милана» - 543 млн.

Четвёрку замыкает «Ювентус» - 420 млн евро, на пятом месте – «Рома», 362 млн. Шестое место – у «Аталанты», 325 млн, а седьмое – у «Лацио», 280 млн. Восьмое место заняла «Фиорентина», 255 млн, а девятое – «Торино», 186 млн. Замыкает первую десятку рейтинга «Болонья» - 166 млн.

Самые недорогие составы у «Лечче» (18 место, 82 млн), «Кальяри» (19 место, 70 млн) и «Фрозиноне» (20 место, 63 млн).

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рома Лацио Интер Милан Милан Ювентус Торино Аталанта Лечче Кальяри Фиорентина Серия А Наполи Фрозиноне
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