Ди Вайо: «Милан» также претендовал на Арнаутовича»

Спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо подтвердил, что Марко Арнаутович, в прошлом сезоне весьма удачно выступавший за клуб, мог перейти в «Милан».

Сейчас Арнаутович выступает за «Интер» (хотя, если быть совсем точным, то сейчас он не выступает, а лечится в лазарете), но все могло сложиться чуть иначе:

- После того, как Марко вернулся из Китая, у нас были предложения от «Манчестер Юнайтед», от «Ромы» и даже от «Милана». Но когда пришло предложение от «Интера», мы уже не могли отказывать ему, он хотел туда, он начинал в этом клубе, - цитирует слова ди Вайо pianetamilan.it.