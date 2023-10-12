​«Либеральный Пирло» - английский игрок рассказал, что итальянский тренер позволял курить в раздевалке

Возможно, причиной неудач Андреа Пирло на тренерском поприще является не компетенция, ведь после того, что он показывал на поле, в ней сомнений нет.

Причина может быть в характере Андреа - как поведал английский футболист Колин Казим-Ричардс, выступавший при Пирло за «Фатих Карагюмрюк», у итальянского специалиста слишком либеральный характер. В частности, он позволял игрокам курить в раздевалке.

- Пирло позволял нам курить в раздевалке в прошлом году. Мы слушали его наставления и курили. При этом я совсем не хочу его обвинять, просто говорю вам о положении вещей в команде, о культуре, - цитирует слова Ричардса итальянское новостное агентство ITASportPress.