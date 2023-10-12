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Чемпионат Италии. Серия А

​Окафор попал в аварию покинул расположение швейцарской сборной

12 Октября 2023 • 13:41 Комментировать
Израиль
0:0
Швейцария
отменен

Ноа Окафор, нападающий «Милана», покинул расположение швейцарской сборной после того, как получил легкие травмы из-за ДТП. Окафор находился на пассажирском сиденье во время инцидента. Позже ему наложили несколько швов. Из-за этого он не сможет сыграть в игре сборной Швейцарии против сборных Израиля и Беларуси в рамках отборочного турнира Евро-2024.

Ожидается, что Окафор сможет сыграть в важном для «Милана» матче против туринского «Ювентуса» в рамках девятого тура итальянского чемпионата, игра состоится двадцать второго октября. На данный момент Окафор забил уже два гола в составе своего нового клуба - в ворота «Кальяри» и «Лацио».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Швейцарии Ноа Окафор
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