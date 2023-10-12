Польский полузащитник Пётр Зелиньски, выступающий в итальянском чемпионате за «Наполи», может перебраться в испанскую Ла Лигу. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 29-летнего центрального хавбека заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассматривают Зелиньски в качестве альтернативы Коке, контракт которого с клубом истекает следующим летом.

Пётр связан трудовыми обязательствами с неаполитанцами до конца нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А поляк провел восемь матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.