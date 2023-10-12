Защитник «Торино» Сазонов может сыграть против «Интера»

Защитник «Торино» Саба Сазонов, восстанавливающийся после травмы, может вернуться в строй к матчу девятого тура Серии А против «Интера».

По информации «Спорт-Экспресс», тренерский штаб туринской команды рассчитывает на то, что 21-летний грузин сможет сыграть против миланского клуба.

Ранее сообщалось, что Сазонов получил травму в матче седьмого тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:0).

Напомним, защитник перешёл в «Торино» минувшим летом из «Динамо». В составе команды из Турина Сазонов успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями.

Матч «Торино» — «Интер» состоится 21 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.