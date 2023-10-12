«Наполи» пока не собирается увольнять Гарсию

«Наполи» пока не собирается увольнять своего главного тренера Руди Гарсию. По информации от Football Italia, французский специалист всё ещё испытывает большое давление, но руководство не спешит с принятием решения.

После невыразительного старта сезона «Наполи» всерьёз задумался об увольнении Гарсии. Решение могло быть принято во время международной паузы, но руководство пока решило повременить с увольнением. Тем более, недавно президент Аурелио де Лаурентис провалил переговоры с Антонио Конте, который был приоритетным кандидатом на замену Руди.

«Наполи» сейчас располагается на пятом месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от первой строчки составляет семь очков.