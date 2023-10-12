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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» пока не собирается увольнять Гарсию

12 Октября 2023 • 11:00 Комментировать
Верона
...
Наполи
21.10 16:00

«Наполи» пока не собирается увольнять своего главного тренера Руди Гарсию. По информации от Football Italia, французский специалист всё ещё испытывает большое давление, но руководство не спешит с принятием решения.

После невыразительного старта сезона «Наполи» всерьёз задумался об увольнении Гарсии. Решение могло быть принято во время международной паузы, но руководство пока решило повременить с увольнением. Тем более, недавно президент Аурелио де Лаурентис провалил переговоры с Антонио Конте, который был приоритетным кандидатом на замену Руди.

«Наполи» сейчас располагается на пятом месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от первой строчки составляет семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия
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