​Кьяер: «Будущее вижу только в «Милане»

Несмотря на то, что летом были слухи о том, что датский защитник Симон Кьяер может покинуть «Милан», он остался, более того, теперь ветеран уверяет, что и будущее свое связывает только с «.Миланом».

- Я думаю только о том, чтобы остаться в «Милане». Что до возвращения на родину, то после такого обширного опыта в европейском футболе мне было бы трудно сейчас вернуться в датский клуб. Но, как говорится, «никогда не говори «никогда», - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.

Кьяер выступает в составе «Милана» с 2020 года, до этого он успел поиграть в Италии за «Палермо», «Рому» и «Аталанту».