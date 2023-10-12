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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьяер: «Мне нравится брать на себя ответственность»

12 Октября 2023 • 09:53 Комментировать

Вскоре защитник Симон Кьяер станет рекордсменом сборной Дании по числу проведенных в ее составе матчей, и больше половины из них он сыграл в качестве капитана команды. Кьяер пояснил, почему партнеры по сборной предпочитают видеть капитаном команды именно его:

- Мне нравится брать на себя ответственность за команду, за группу игроков. Это самое важное в футболе. Я действительно горжусь тем, что большую часть матчей за сборную своей страны сыграл в качестве ее капитана, - цитирует слова датского защитника pianetamilan.it.

Симон Кьяер выступает за сборную Дании с 2009 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Симон Кьяер Сборная Дании
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