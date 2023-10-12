​Кьяер: «Я влюбился в Италию»

Датский защитник Симон Кьяер сыграл свой сотый матч за «Милан», в связи с чем признался, что очень этим гордится.

- «Милан» - это клуб моей мечты, хотя и звучит этот как клише. Я горжусь своим юбилеем. Влюбился в Италию с первых дней, когда еще играл за «Палермо». Мой агент подтвердит, что еще тогда я сказал ему «в один прекрасный день сыграю за «Милан». Теперь «Милан» -клуб, за который я сыграл больше всего матчей. Только за сборную я выступал еще чаще, - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.

В следующем, девятом туре чемпионата Италии «Милан» сразится с туринским «Ювентусом».