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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьяер: «Я влюбился в Италию»

12 Октября 2023 • 09:12 Комментировать

Датский защитник Симон Кьяер сыграл свой сотый матч за «Милан», в связи с чем признался, что очень этим гордится.

- «Милан» - это клуб моей мечты, хотя и звучит этот как клише. Я горжусь своим юбилеем. Влюбился в Италию с первых дней, когда еще играл за «Палермо». Мой агент подтвердит, что еще тогда я сказал ему «в один прекрасный день сыграю за «Милан». Теперь «Милан»  -клуб, за который я сыграл больше всего матчей. Только за сборную я выступал еще чаще, - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.

В следующем, девятом туре чемпионата Италии «Милан» сразится с туринским «Ювентусом».


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Милан Симон Кьяер
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