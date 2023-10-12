Лопетеги хочет возглавить «Наполи»

Испанский специалист Хулен Лопетеги заявил о готовности занять пост главного тренера «Наполи» в случае увольнения Руди Гарсии. Об этом сообщают журналисты Corriere dello Sport.

Тренер сам предложил свои услуги руководству неаполитанского клуба. Впрочем, приоритетной кандидатурой для президента «Наполи» Аурелио де Лаурентиса является Антонио Конте.

Последним местом работы Лопетеги был английский «Вулверхэмптон».

После восьми туров чемпионата Италии неаполитанская команда набрала 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший матч «Наполи» проведет против «Вероны».