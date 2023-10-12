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Чемпионат Италии. Серия А

Маккенни: «Я очень хотел остаться в «Ювентусе»

12 Октября 2023 • 07:32 Комментировать

Хавбек Уэстон Маккенни рассказал о том, что приложил немало усилий для сохранения места в туринском «Ювентусе».

«Я очень хотел остаться в Турине, чтобы доказать, что все еще могу изменить ситуацию в свою сторону. Во время предсезонки я много работал. Я не из тех парней, которые начинаются прятаться от критики. Это наоборот мотивировало меня. Теперь же я рад, что остался в команде», - передает слова американца La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Уэстон провел восемь поединков, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни
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