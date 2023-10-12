​Таарабт: «Приятно, что Балотелли считает меня лучше Неймара»

Не так давно мы сообщали о том, что бывший нападающий «Милана» Марио Балотелли высоко ценит выступавшего в 2014 году за клуб Аделя Таарабта. «Ужасный Марио» заявил, что Таарабт даже техничнее, чем Неймар. Лестные слова добрались и до ушей марокканца, он тронут таким отношением к своей персоне, а Балотелли назвал своим приятелем.

- Мне приятно слышать это, Марио - мой приятель, и он видел меня не только в матчах, но и на тренировках. Потому он знает, о чем говорит, - цитирует слова Аделя Таарабта pianetamilan.it.

Сейчас марокканский футболист выступает за «Аль-Наср» в Объединенных Арабских Эмиратах.