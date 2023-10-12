​Гвардиола: «Когда я играл в Серии А, она была лучшей в мире»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил свою футбольную молодость - выступления в качестве игрока. В заключительной части своей игровой карьеры он успел поиграть за скромную итальянскую «Брешию», одним из стимулов для перехода туда стали не только острые проблемы «Барселоны», но и присутствие в «Брешии» такого игрока, как Роберто Баджо.

- Когда я выступал в Серии А, это был самый конкурентоспособный чемпионат в мире. Вспомните только тот «Ювентус», тот «Милан» с Арриго Сакки, - цитирует слова Гвардиолы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Последние семь лет Хосеп Гвардиола работает в Англии.