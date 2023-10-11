​Филиппо Индзаги: «Ждал приглашения от «Салернитаны»

Филиппо Индзаги возвращается в Серию А в качестве нового наставника «Салернитаны», которая уволила Паулу Соузу за слабые результаты в начальной фазе сезона. Для бывшей звезды «Милана» и «Ювентуса» это шанс показать себя с лучшей стороны, ведь его предыдущие опыты были не столь уж удачными.

- Хочу поблагодарить клуб и президента за это приглашение. Я ждал хорошее, подходящее мне приглашение. После моего последнего опыта в качестве тренера я уже начал сомневаться, что итальянскому футболу нужны моя честность и профессионализм. Очень рад, что смогу поработать с «Салернитаной». Сделаю все возможное, чтобы команда спаслась, - цитирует слова Филиппо Индзаги итальянское новостное агентство ITASportPress.