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Чемпионат Италии. Серия А

​Филиппо Индзаги: «Ждал приглашения от «Салернитаны»

11 Октября 2023 • 23:51 Комментировать
Салернитана
...
Кальяри
22.10 16:00

Филиппо Индзаги возвращается в Серию А в качестве нового наставника «Салернитаны», которая уволила Паулу Соузу за слабые результаты в начальной фазе сезона. Для бывшей звезды «Милана» и «Ювентуса» это шанс показать себя с лучшей стороны, ведь его предыдущие опыты были не столь уж удачными.

- Хочу поблагодарить клуб и президента за это приглашение. Я ждал хорошее, подходящее мне приглашение. После моего последнего опыта в качестве тренера я уже начал сомневаться, что итальянскому футболу нужны моя честность и профессионализм. Очень рад, что смогу поработать с «Салернитаной». Сделаю все возможное, чтобы команда спаслась, - цитирует слова Филиппо Индзаги итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Филиппо Индзаги Салернитана
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