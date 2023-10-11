​Конте и «Наполи» - переговоры провалились

В последние дни в прессе активно обсуждалась возможная смена рулевого в «Наполи». Так, Антонио Конте в тренерском кресле мог сменить Руди Гарсию. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, во вторник Конте провёл долгое обсуждение с чемпионами Италии. Тем не менее, переговоры не были позитивными – специалист решил продолжать ждать новых возможностей вернуться к тренерской работе.

Отмечается, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис беседовал с Антонио Конте напрямую, но не смог договориться.

Другие источники в Италии пишут о том, что Конте сейчас хочет больше времени проводить с семьёй.

Напомним, что в конце марта Антонио Конте был уволен из «Тоттенхэма».