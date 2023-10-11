Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Конте выдвинул требования «Наполи» слухи

11 Октября 2023 • 23:30 Комментировать

Поговаривают, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис работает над приглашением на пост главного тренера Антонио Конте. Итальянец, который полгода находится без тренерской работы, может сменить на тренерском мостике чемпионов Италии Руди Гарсию.

Как сообщает Il Mattino, Конте требует у «Наполи» контракт на три года с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон.

Последним местом работы Антонио Конте был «Тоттенхэм». Ранее в Италии этот специалист тренировал ряд клубов, в том числе «Ювентус» и «Интер».

На текущий момент «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
00:13 · Италия. Серия А
​Гвардиола: «Когда я играл в Серии А, она была лучшей в мире»
11 Октября
23:51 · Италия. Серия А
​Филиппо Индзаги: «Ждал приглашения от «Салернитаны»
23:48 · Италия. Серия А
​Конте и «Наполи» - переговоры провалились
23:30 · Италия. Серия А
​Конте выдвинул требования «Наполи» слухи
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» следующим летом планирует подписать полузащитника «Вест Хэма» слухи
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» отказалась продавать Гонсалеса в клуб АПЛ за 45 миллионов евро
19:41 · Италия. Серия А
Миранчук: У меня сейчас непростой период в «Аталанте»
19:31 · Италия. Серия А
Конте отреагировал на информацию, что может возглавить «Наполи»
19:15 · Италия. Серия А
Хавбек «Дженоа» Малиновский подешевел на треть от стоимости
18:36 · Италия. Серия А
​«Наполи» официально обратился к Конте
18:22 · Англия. Премьер-лига
Лукаку — о том, почему не перешёл в «Аль-Хиляль»: Я не был готов покидать Европу
18:04 · Италия. Серия А
Назван самый подешевевший игрок Серии А - это полузащитник «Ювентуса»
17:52 · Италия. Серия А
Форвард «Интера» признан самым подорожавшим игроком Серии А
17:50 · Италия. Серия А
​Суд признал Лаутаро Мартинеса виновным в незаконном увольнении няни – девушка умерла
17:43 · Италия. Серия А
​Кулибали призывает «Наполи» не увольнять Руди Гарсию
Все новости
Рекомендуем