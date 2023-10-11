Поговаривают, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис работает над приглашением на пост главного тренера Антонио Конте. Итальянец, который полгода находится без тренерской работы, может сменить на тренерском мостике чемпионов Италии Руди Гарсию.

Как сообщает Il Mattino, Конте требует у «Наполи» контракт на три года с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон.

Последним местом работы Антонио Конте был «Тоттенхэм». Ранее в Италии этот специалист тренировал ряд клубов, в том числе «Ювентус» и «Интер».

На текущий момент «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.