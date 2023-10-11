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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» может купить звезду за 150 млн евро, «Ливерпуль» тоже в гонке слухи

11 Октября 2023 • 23:13 Комментировать

«Реал» остался без топ-игрока на острие атаки, и клуб изучает разные варианты. На радаре мадридского гранда остаётся звёздный нападающий Рафаэл Леау из «Милана». Если верить информации TodoFichajes, «сливочные» подумывают над тем, чтобы предложить за Леау 150 миллионов евро. Впрочем, далеко не факт, что «россонери» такое предложение устроит.

Отмечается, что видеть 24-летнего Леау в своих рядах хотят многие топ-клубы Европы, в том числе «Ливерпуль». При этом португалец только несколько месяцев назад продлил трудовое соглашение с «Миланом».

Всего за «Милан» Рафаэл Леау провёл 173 матча, в которых забил 46 голов и отдал 40 голевых передач.

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Реал Мадрид Милан Ливерпуль Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2024
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