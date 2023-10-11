Миранчук: У меня сейчас непростой период в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о своём игровом времени в итальянском клубе.
Россиянин отметил, что у него сейчас непростой период, так как мало игровой практики, ведь он в основном выходит на замену и то не в каждом матче.
«Доказывать в сборной что-то кому-то из «Аталанты?» Нет, конечно. Мотивация — играть в сборной», — заявил Миранчук на пресс-конференции перед товарищеским матчем против сборной Камеруна.
Миранчук в текущем сезоне чемпионата Италии принял участие в двух матчах, проведя на поле 28 минут.
Его соглашение с командой из Бергамо рассчитано до 30 июня 2025 года.
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