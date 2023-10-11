Конте отреагировал на информацию, что может возглавить «Наполи»

Антонио Конте высказался об информации, что он может возглавить итальянский «Наполи».

«До меня доходят настойчивые трансферные слухи о том, что я близок к работе с большим клубом, но повторяю, что сейчас у меня есть только желание продолжать оставаться на месте и наслаждаться своей семьей», - написал специалист в социальной сети.

Напомним, что в «Наполи», который занимает пятое место в турнирной таблице, недовольны работой Руди Гарсии.

Последним клубом 54-летнего итальянца был лондонский «Тоттенхэм», с которым он прекратил сотрудничество в конце марта этого года.