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Чемпионат Италии. Серия А

Конте отреагировал на информацию, что может возглавить «Наполи»

11 Октября 2023 • 19:31 Комментировать

Антонио Конте высказался об информации, что он может возглавить итальянский «Наполи».

«До меня доходят настойчивые трансферные слухи о том, что я близок к работе с большим клубом, но повторяю, что сейчас у меня есть только желание продолжать оставаться на месте и наслаждаться своей семьей», - написал специалист в социальной сети.

Напомним, что в «Наполи», который занимает пятое место в турнирной таблице, недовольны работой Руди Гарсии.

Последним клубом 54-летнего итальянца был лондонский «Тоттенхэм», с которым он прекратил сотрудничество в конце марта этого года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи
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