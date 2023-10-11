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Чемпионат Италии. Серия А

Хавбек «Дженоа» Малиновский подешевел на треть от стоимости

11 Октября 2023 • 19:15 Комментировать
Аталанта
...
Дженоа
22.10 19:00

Полузащитник «Дженоа» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский сбросил в цене сразу 5 млн евро. Об этом сообщает Transfermarkt после очередного обновления стоимостей игроков.

Так, до обновления Малиновский оценивался в 15 млн евро, теперь стоимость украинца – 10 млн. Он попал в рейтинг самых подешевевших игроков Серии А, однако не стал в нём лидером.

Напомним, что 30-летний футболист присоединился к «Дженоа» минувшим летом. Права на футболиста принадлежат «Марселю», в который он перебрался на постоянной основе также прошедшим летом.

В текущем сезоне в активе украинца шесть матчей в рамках Серии А без результативных действий.

Ранее российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук также существенно убавил в стоимости.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Руслан Малиновский
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