​«Наполи» официально обратился к Конте

Антонио Конте действительно может стать главным тренером «Наполи». Информацию о старте переговоров подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Сегодня «Наполи» официально обратился к Антонио Конте. Последуют обсуждения и прямые переговоры, чтобы понять, сможет ли он стать тем, кто заменит Руди Гарсию», - написал Романо в социальных сетях.

На текущий момент «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Милана» команда отстаёт на семь зачётных баллов.

Ближайший матч «Наполи» проведёт в субботу, 21 октября, – против «Вероны» на выезде.

​«Наполи» решил расстаться с Руди Гарсией, идут переговоры с Конте