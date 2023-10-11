​Суд признал Лаутаро Мартинеса виновным в незаконном увольнении няни – девушка умерла

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес был признан виновным в незаконном увольнении няни. 27-летнюю девушку уволили с работы после того, как у неё обнаружили серьёзную болезнь. Спустя несколько месяцев девушка умерла.

Теперь Мартинесу придётся выплатить компенсацию семье умершей девушки по решению суда. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Маттиа Барзаги.

Сезон 2023/2024 Лаутаро Мартинес проводит отлично. В 10 матчах за «Интер» аргентинский нападающий записал на свой счёт 11 голов и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.